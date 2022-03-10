На чернігівському напрямку тривають активні бойові дії. Українські захисники знищили пункт управління противника і кілька колон колісної та броньованої техніки.
Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування"Північ".
Один з підрозділів оперативного командування " Північ "знищило дивізіон" Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!
Зазначається, що своїми діями ЗСУ вдалося зламати план ворога і зупинити наступ. Однак окупанти постійно обстрілюють мирне населення з артилерії і танків, вдаються до мародерства.
"Окупанти вдаються в паніці до звірячих методів-обстрілюють мирних людей, грабують і знищують їхні будинки вогнем артилерії і танків. Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Щоб якось вийти з оточення, вони завдають вогневі ураження по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ", - наголошується в повідомленні.
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На одного менше і нам спокійніше. Дякуємо, ЗСУ Ви наші герої, ми молимось за вам! Героям Слава!
Нагадаємо, під обстріл російської армії потрапив житловий будинок.
Як повідомляла Politeka, бійці ЗСУ пішли в контратаку під Києвом.
Також Politeka писала, що окупанти знизили темп наступу і все частіше рятуються втечею.