На чернігівському напрямку тривають активні бойові дії. Українські захисники знищили пункт управління противника і кілька колон колісної та броньованої техніки.

Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування"Північ".

Один з підрозділів оперативного командування " Північ "знищило дивізіон" Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!

Зазначається, що своїми діями ЗСУ вдалося зламати план ворога і зупинити наступ. Однак окупанти постійно обстрілюють мирне населення з артилерії і танків, вдаються до мародерства.

"Окупанти вдаються в паніці до звірячих методів-обстрілюють мирних людей, грабують і знищують їхні будинки вогнем артилерії і танків. Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Щоб якось вийти з оточення, вони завдають вогневі ураження по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

На одного менше і нам спокійніше. Дякуємо, ЗСУ Ви наші герої, ми молимось за вам! Героям Слава!

Нагадаємо, під обстріл російської армії потрапив житловий будинок.

Як повідомляла Politeka, бійці ЗСУ пішли в контратаку під Києвом.

Також Politeka писала, що окупанти знизили темп наступу і все частіше рятуються втечею.