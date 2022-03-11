Украинские военные уничтожили командующего российско-оккупационной армией Андрея Колесникова. Сейчас неизвестно, как именно погиб генерал-майор.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", – написал он.
За все время войны в Украине российско-оккупационные войска понесли значительные потери. Украинская армия уничтожила и ранила более 12 тыс. наемников российской федерации.
Напомним, украинский актер и боец теробороны пал под Киевом, появились подробности.
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Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ уничтожили полковника из России.
Также Politeka писала, что оккупанты застрелили голову Гостомельской ОТГ, когда тот раздавал хлеб голодным и лекарства больным.