На сегодняшний день украинская армия уничтожила более 12 тыс. наемников российской федерации.

Украинские военные уничтожили командующего российско-оккупационной армией Андрея Колесникова. Сейчас неизвестно, как именно погиб генерал-майор.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", – написал он.

За все время войны в Украине российско-оккупационные войска понесли значительные потери. Украинская армия уничтожила и ранила более 12 тыс. наемников российской федерации.

Напомним, украинский актер и боец теробороны пал под Киевом, появились подробности.

Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ уничтожили полковника из России.

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