На военном параде в Киеве в прошлом году летчик Александр Мариняк вел за собой цепь Ми-24.

В боях за Киев погиб военный летчик Александр Мариняк. Осенью 2021 года он уволился из ВСУ, но после полномасштабного вторжения России 24 февраля вернулся в бригаду. Об этом в Facebook сообщил его товарищ Василий Мулык.

"Все звали его Марик. Он уволился из ВСУ прошлой осенью – выслуга, пенсия, все хорошо. Устроился в авиацию Национальной полиции, начал летать на Н-145. Затем было 24 февраля, и Марик вернулся в бригаду. Сел в кабину своей любимой "двадцатьчетверки" (Ми-24) и гасил москальских сволочей... Мне не хватает слов. Вечного полета, дружище!", – написал Мулык.

Вертолет Мариняка сбили 8 марта под Киевом, вместе с ним погиб летчик-оператор Иван Беззуб. Александр был миротворцев в Либерии и Конго, также он воевал в 2014 году на Донбассе. Похоронили пилота 12 марта в Бродах. У Александра Мариняка остались жена и дети.

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