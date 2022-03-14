О ситуации на фронте сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что оккупационные войска РФ продолжают наступательную операцию, однако так и не достигли своей цели в Украине. Они продолжают получать отпор и нести потери в Украине, что вынуждает российских военных сдаваться в плен.
В частности, оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщила, что российские военные попытались прорваться на Донецком направлении. В результате ВСУ уничтожили до 100 человек личного состава, два танка, три БМП и один БТР врага.
Неудачной была и попытка прорваться на Волновахском направлении, где россияне лишились 4 БМП и двух взводов пехоты.
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Также сообщается, что украинская авиация и артиллерия нанесла удары по скоплению военной техники и колоннам снабжения оккупантов, в результате чего войска РФ лишились более 12 единиц автомобильной техники.
В Генштабе отметили, что отсутствие успехов на фронте заставляет оккупантов продолжать наносить ракетно-бомбовые удары авиацией, уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины, а также применять боеприпасы большей мощности. При этом ВСУ продолжают успешно сдерживать и уничтожать противника.
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