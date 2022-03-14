Как сообщает Politeka.net, муж Кати Осадчей поделился в своем Инстаграм новым эмоциональным постом.

Горбунов бурно отреагировал на обстрел жилого дома в районе Оболонь в Киеве. Утром 14 марта в девятиэтажку попал артиллерийский снаряд во время обстрела оккупантов. В результате произошло частичное разрушение с первого по третий этаж, а в квартирах на третьем и четвертом этаже разгорелся пожар.

Горбунов поделился снимком горящего дома.

«Остановитесь, звери! Когда же вы напьетесь нашей крови и сдохнете? Вы ответите за каждого нашего воина, каждого мирного человека!! Каждого ребенка!», - написал ведущий.

Украинцы также не смогли сдержать своих эмоций от увиденного.

«Если есть справедливость, то наша страна преодолеет этот ад», «Боже, накажи нелюдей!», «Пусть прокляты будут», «Они действительно звери, до них невозможно достучаться», «Варвары, будьте прокляты», «Прекратите убивать мирных жителей», «Нелюди…дикие нелюди», «Слава Украине! Мы победим! Слава нашим воинам!», - пишут люди.

Напомним, Осадчая сообщила об инициативе, которая поможет тысячам украинцев.

Как сообщала Politeka, Горбунов показал, ради чего стоит жить украинцам.

Также Politeka писала, что Горбунов объяснил украинцам, что им сейчас надо делать.