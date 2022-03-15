В небе Винниччины 15 марта украинские защитники сбили высокотехнологичную ракету российских оккупантов. В результате обстрела, который враг нанес утром вторника, никто не пострадал.

Об этом рассказал глава Винницкой военно-гражданской администрации Сергей Борзов.

"20-й день войны... Была сегодня воздушная тревога, ракетные обстрелы. Они не попали – ракета упала в поле. К счастью, никто не пострадал", – уточнил чиновник.

Напомним, оккупанты потеряли состава больше, чем за две войны в Чечне.

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