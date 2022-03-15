"Російська орда" продовжує завдавати безладних ударів по цивільних об'єктах в нашій країні

Про те, які будівлі цього разу вирішили розбомбити "орки", пишуть у Telegram-каналі Луганської ОВА .

Зокрема, у Сєвєродонецькому районі Луганської області, у місті Рубіжне, окупанти пошкодили будівлю інтернату для слабозорих "кришталик", міськлікарню і 3 школи. Також, загинули 4 людини

За словами глави Луганської ОВА, Сергія Гайдая, обстріли цивільного населення на Луганщині не припиняються, і руйнування інфраструктури, включаючи житловий сектор - просто катастрофічні. Горять будинки в Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, а з вулиць неможливо навіть прибрати снаряди, що не розірвалися.

З самого початку війни, ЗСУ, правоохоронці, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери так і працюють на межі людських можливостей 24 години на добу та 7 днів на тиждень, продовжуючи рятувати людей. Завдяки цьому, всі населені пункти регіону забезпечені технічною водою та гуманітарною допомогою.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Горбунов звернувся до росіян, не підбираючи слів.

Також раніше ми інформували про те, що Генштаб повідомив про зміни на фронті.

А до цього наш портал повідомляли про те, що окупанти обстріляли Київ у кількох районах.