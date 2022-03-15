"Російська орда" втратила в Україні більше живої сили і техніки, ніж за обидві війни з Чечнею

Про те, які втрати несуть російські окупанти після нищівних ударів ЗСУ по різних угрупованнях військ, включаючи і тилову інфраструктуру ворога, на цей вівторок, 15-е березня, або ж 20-й день повноцінної війни з Росією, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує Міністерство оборони України.

Зокрема, сумарні бойові втрати" орків", з 24-го лютого по 15-те Березня орієнтовно становлять:

особовий склад - мінус близько 13,5 тисячі осіб;

танки - мінус 404 одиниці;

бойові броньовані машини - мінус 1,279 тисячі одиниць;

артилерійські системи - мінус 150 одиниць;

РСЗВ - мінус 64 одиниці;

засоби ППО - мінус 36 одиниць;

літаки - мінус 81 одиницю;

вертольоти - мінус 95 одиниць;

автомобільна техніка - мінус 640 одиниць;

кораблі/катери - мінус 3 одиниці;

цистерни з ПММ - мінус 60 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - мінус 9 одиниць.

Втім, остаточні дані тільки уточнюються, оскільки ускладнені високою інтенсивністю бойових дій, і, ймовірно, втрати "російської орди" набагато більше.

Загальні втрати "орків" перевищують втрати армії РФ в обох "Чеченських кампаніях", в яких загалом загинуло 12,467 тисячі рашистів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ЗСУ припинили спроби ворога прорватися вперед.

Також раніше ми інформували про те, що війська РФ вдарили по інтернату для дітей і лікарні в Луганській області.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Генштаб ЗСУ повідомив про позитивні зміни на фронті.