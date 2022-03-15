Разбирая завалы после авиаудара, спасатели обнаружили новых жертв, работы по разблокировке завалов еще продолжаются.

Как пишет Politeka.net, в Ровенской области количество погибших в результате вчерашнего ракетного удара по телевышке возросло до 19 человек. Еще 9 пострадали. Об этом сообщили в Ровенской областной военной администрации.

"Работы по разблокированию территории продолжаются. Их планируют завершить через несколько часов", - рассказал начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Напомним, утром, 14 марта, в Ровенской области две ракеты атаковали телевизионную башню и админпомещение возле нее. Пострадали также дома жителей села, в котором была расположена телебашня. С домов людей от взрывной волны слетели крыши и выбило окна.

Что касается радио и телевещания, то в кабельной сети оно восстановлено. Людей информируют и об альтернативных теле- и радиоплощадках.

Напомним, Россияне устроили ракетный обстрел Винниччины: появилось фото последствий.

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