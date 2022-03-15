Спасатели рассказали о двухлетней служебной собаке по кличке Патрон, которая находится в команде пиротехников Черниговской области.

В сети показали фото "души и талисмана" черниговских спасателей – пса по имени Патрон. Двухлетний четырехлапый сопровождает пиротехников всегда и всюду. Фото любимца опубликовали ГСЧС Украины.

Спасатели отметили, что он очень любит сыр, так что ребята, при случае, балуют его вкусненьким.

"Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он - душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусностями", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.

Как сообщала Politeka, свой заработок потеряют россияне на YouTube.

Также Politeka писала, что в РФ принялись блокировать соцсети.