В сети показали фото "души и талисмана" черниговских спасателей – пса по имени Патрон. Двухлетний четырехлапый сопровождает пиротехников всегда и всюду. Фото любимца опубликовали ГСЧС Украины.
Спасатели отметили, что он очень любит сыр, так что ребята, при случае, балуют его вкусненьким.
"Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он - душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусностями", - отметили в ГСЧС.
Напомним, в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Сотни сирийских наемников прибыли в Россию: в Генштабе ВСУ выяснили подробности
"Две-три недели будут определяющими": в МВД Украины раскрыли планы оккупантов
Есть все шансы: найден еще один способ наказать Россию, что известно
Звезда "Евровидения" Руслана ошеломила пророческими кадрами: «Мы сняли это ровно 10 лет назад»
Как сообщала Politeka, свой заработок потеряют россияне на YouTube.
Также Politeka писала, что в РФ принялись блокировать соцсети.