"Орки" решили оставить после себя не только выжженную землю, но и полностью вырубленные леса.

Русские оккупанты "положили глаз" на леса Украины, и готовятся к массовой вырубке и последующей продаже этих ресурсов

О том, что "русская орда" уже запланировала массовые вырубки наших лесов, следует из письма главы Минобороны РФ Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", которое было адресовано лично Путину, на своей странице в соцсети Facebook, информирует ГУР Минобороны Украины .

В частности, цель документа - выдача разрешений на тотальную вырубку "лесов/деревьев/кустарников/зеленых насаждений" в Украине. Запланированы вырубки насаждений "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

Самое интересное - все ресурсы, неиспользованные на нужды "русской орды", будут реализованы, а полученные деньги направят на обеспечение армии страны-агрессора.

Таким образом, все леса, которые находятся на временно оккупированных территориях, сейчас попали в зону наивысшего риска. При этом, массовая вырубка зеленых насаждений является очередным страшным преступлением оккупантов, и создает экоцид.

Напомним - в последний раз аналогичные действия в Украине происходили в период оккупации фашисткой Германией: захватчики не только уничтожали, но и регулярно вывозили все материальные и природные ценности.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Днепропетровской области за последние сутки выявлено 9 предателей своей страны.

Также ранее мы информировали о том, что Евросоюз снова накажет Россию санкциями.

А до этого наш портал сообщали о том, что Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за сотрудничество с оккупантами.