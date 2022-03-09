Українська розвідка оприлюднила список російських льотчиків, які планують наносити ракетно-бомбові удари по українських містах з території Білорусі. Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.
За даними розвідки, до військових дій на території України РФ планує залучити льотчиків 22 гвардійської бомбардувальної авіаційної дивізії, 121, 184 і 182 важких бомбардувальних авіаційних полків.
Серед командного складу – генерал-майор Олег Володимирович Пчела, полковники Олег Скитський, Олександр Симоненко, Дмитро Єгоров.
Повний список можна переглянути на сайті ГУР. Ви сповна відчуєте гнів українського народу! Сподіваємося, що це буде останній їх політ. Боже, бережи Україну!
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