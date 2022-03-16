Полиция работает на месте авиаудара в Бердичеве. Об этом сообщает Нацполиция. Ракетный обстрел пришелся по одному из микрорайонов райцентра. Есть сведения о травмированных людей. Полицейские выясняют обстоятельства.
На рассвете 16 марта стало известно о вражеском авиаобстреле в г. Бердичеве Житомирской области. Сейчас в полицию поступила информация о двух травмированных людях и повреждениях зданий.
Полицейские Бердичевского райотдела работают на месте происшествия, фиксируя обстоятельства и последствия ракетного удара.
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