Полиция работает на месте авиаудара в Бердичеве. Об этом сообщает Нацполиция. Ракетный обстрел пришелся по одному из микрорайонов райцентра. Есть сведения о травмированных людей. Полицейские выясняют обстоятельства.

На рассвете 16 марта стало известно о вражеском авиаобстреле в г. Бердичеве Житомирской области. Сейчас в полицию поступила информация о двух травмированных людях и повреждениях зданий.

Полицейские Бердичевского райотдела работают на месте происшествия, фиксируя обстоятельства и последствия ракетного удара.

Напомним, оккупанты похитили мэра Мелитополя, который отказался сотрудничать с врагами.

Как сообщала Politeka, Россия посылает в Украину частные охранные фирмы.

Также Politeka писала, что разведка назвала имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить Украину.