Армия России с начала войны против Украины атаковала в Черном море три гражданских корабля под флагом Панамы. Об этом сообщил Нориэль Арауз, администратор Панамского морского управления, пишет Reuters.
Атаки случались в разные дни, однако есть угроза, что количество ударов будет увеличиваться.
В частности флот российских оккупантов выпустил ракеты по кораблям Namura Queen, Lord Nelson, Helt. Одно судно утонуло, два других получили повреждения. Пострадавших среди экипажа нет.
По словам Нориэль Арауза, ныне в акватории Черного моря фактически оказались в блокаде десять других кораблей под панамским флагом.
Напомним, оккупанты похитили мэра Мелитополя, который отказался сотрудничать с врагами.
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Как сообщала Politeka, Россия посылает в Украину частные охранные фирмы.
Также Politeka писала, что разведка назвала имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить Украину.