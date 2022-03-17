Десять других кораблей под панамским флагом не могут покинуть район, поскольку российский флот ограничивает выход судов.

Армия России с начала войны против Украины атаковала в Черном море три гражданских корабля под флагом Панамы. Об этом сообщил Нориэль Арауз, администратор Панамского морского управления, пишет Reuters.

Атаки случались в разные дни, однако есть угроза, что количество ударов будет увеличиваться.

В частности флот российских оккупантов выпустил ракеты по кораблям Namura Queen, Lord Nelson, Helt. Одно судно утонуло, два других получили повреждения. Пострадавших среди экипажа нет.

По словам Нориэль Арауза, ныне в акватории Черного моря фактически оказались в блокаде десять других кораблей под панамским флагом.

Напомним, оккупанты похитили мэра Мелитополя, который отказался сотрудничать с врагами.

Как сообщала Politeka, Россия посылает в Украину частные охранные фирмы.

Также Politeka писала, что разведка назвала имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить Украину.