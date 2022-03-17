17 марта, российские оккупанты совершили очередную бомбардировку Христо-Рождественского кафедрального собора в городе Северодонецк. При этом церковь служит бомбоубежищем для многих жителей города.
Об этом в Facebook сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай
"Оккупанты продолжают добивать Северодонецкий Христо-Рождественский кафедральный собор. Сегодня прилетел очередной снаряд. Церковь служит бомбоубежищем для многих горожан. Россияне идут против Бога!", – говорится в сообщении.
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Как сообщала Politeka, Генштаб сообщил об изменениях на фронте.
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