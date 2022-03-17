17 марта, российские оккупанты совершили очередную бомбардировку Христо-Рождественского кафедрального собора в городе Северодонецк. При этом церковь служит бомбоубежищем для многих жителей города.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай

"Оккупанты продолжают добивать Северодонецкий Христо-Рождественский кафедральный собор. Сегодня прилетел очередной снаряд. Церковь служит бомбоубежищем для многих горожан. Россияне идут против Бога!", – говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ расправились с вертолетом-гордостью российских захватчиков.

Как сообщала Politeka, Генштаб сообщил об изменениях на фронте.

Также Politeka писала, что "Призрак Киева" предупредил российских солдат, которые сунулись в Украину.