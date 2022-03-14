Пілота Васильківського аеродрому охрестили "Примарою Києва" після того, як він збив 6 російських літаків за 30 годин.

Україні необхідно перебити найбільш підготовлений керівний склад противника, щоб припинити вторгнення остаточно. Про це заявив легендарний український пілот, якого охрестили "привид Києва" в інтерв'ю для "Цензор.Ні".

За його словами, спочатку російською армією в Україні командували паркетні генерали. Тепер в Україну почали надсилати тих людей, які реально вміють воювати.

"Нам потрібно перебити найбільш підготовлений керівний склад противника. Ми вже це робимо, ми кожного знищуємо. Нам на правах анонімності злили дані кадирівських ватажків. Всі дані підтвердилися. І ми ефективно відпрацювали", - розповів "привид Києва".

Він упевнений, що російські окупанти в Україні приречені, так як їх сюди відправили в якості смертників. Самі полонені російські льотчики розповідали, що знають про випадки, коли при катапультуванні з підбитого літака у них не розкривалися парашути і вони на смерть розбивалися.

"Вивчаючи місця падіння ворожих пілотів, ми неодноразово засвідчувалися, що вони загинули саме через це. У нас дві версії, чому це відбувається. Перша - наказ фахівцям інженерно-технічного складу армії противника, щоб підбиті не потрапляли в полон до нас. А друга-можливо це роблять спеціально, співчуваючи нам", - пояснив пілот.

Нагадаємо, до легендарного "привида Києва" вишикувалася черга з наречених.

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