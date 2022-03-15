Про те, що відбувається на фронті на двадцяту добу війни, повідомляється в ранковій зведенні Генштабу ЗСУ. У публікації наголошується, що стан, положення і характер дій сил оборони залишаються без істотних змін.

За добу угруповання Повітряних сил ЗСУ знищило чотири російські вертольоти, один літак, а також збило крилату ракету ворога.

У свою чергу, окупаційні війська залишаються без значних успіхів на всіх напрямках. При цьому вони продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах критичної інфраструктури. Також повідомляється, що противник використовує об'єкти української цивільної інфраструктури для організації своїх вогневих позицій і розміщення військової техніки.

У Генштабі зазначили, що морально-психологічний стан російських військових залишається на низькому рівні: військовослужбовці часто відмовляються виконувати накази свого командування. Відомо, що противник використовує мобілізованих жителів тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області для заповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ.

Противник не залишав спроб захопити Маріуполь, проте отримав жорстку відсіч на цьому напрямку. В районі міста ворог втратив близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП і один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії і відступили.

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