Про те, що відбувається на фронті на двадцяту добу війни, повідомляється в ранковій зведенні Генштабу ЗСУ. У публікації наголошується, що стан, положення і характер дій сил оборони залишаються без істотних змін.
За добу угруповання Повітряних сил ЗСУ знищило чотири російські вертольоти, один літак, а також збило крилату ракету ворога.
У свою чергу, окупаційні війська залишаються без значних успіхів на всіх напрямках. При цьому вони продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах критичної інфраструктури. Також повідомляється, що противник використовує об'єкти української цивільної інфраструктури для організації своїх вогневих позицій і розміщення військової техніки.
У Генштабі зазначили, що морально-психологічний стан російських військових залишається на низькому рівні: військовослужбовці часто відмовляються виконувати накази свого командування. Відомо, що противник використовує мобілізованих жителів тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області для заповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ.
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Противник не залишав спроб захопити Маріуполь, проте отримав жорстку відсіч на цьому напрямку. В районі міста ворог втратив близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП і один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії і відступили.
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