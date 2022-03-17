Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Точное количество жертв и пострадавших пока не называются.

17 марта около 10 утра российские войска в Чернигове обстреляли гражданских людей, находившихся на улице в микрорайоне в центре города. Есть погибшие и травмированные.

Соответствующую информацию "Суспільному" подтвердили в пресс-службе полиции области. Люди стояли в очереди за водой. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Точное количество жертв и пострадавших пока не называются.

Среди погибших от обстрела 17 марта российскими войсками микрорайона в центре Чернигова является гражданин США. Об этом сообщил руководитель полиции Черниговской области Владимир Нидзельский. Как уточнили в комментарии Суспільному, погибший 1954 года рождения, был родом из Миннесоты.



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