Рятувальники розповіли про дворічного службового пса на прізвисько Патрон, який знаходиться в команді піротехніків Чернігівської області.

У мережі показали фото "душі і талісмана" чернігівських рятувальників – пса на ім'я Патрон. Дворічний чотирилапий супроводжує піротехніків завжди і всюди. Фото улюбленця опублікували ДСНС України.

Рятувальники зазначили, що він дуже любить сир, тож хлопці, при нагоді, балують його смачненьким.

"Знайомтеся, це Патрон. Йому два роки. Він - душа і талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і всюди. До речі, дуже любить сир, тому наші хлопці, при нагоді, балують його смаколиками", - зазначили в ДСНС.

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