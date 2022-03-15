У мережі показали фото "душі і талісмана" чернігівських рятувальників – пса на ім'я Патрон. Дворічний чотирилапий супроводжує піротехніків завжди і всюди. Фото улюбленця опублікували ДСНС України.
Рятувальники зазначили, що він дуже любить сир, тож хлопці, при нагоді, балують його смачненьким.
"Знайомтеся, це Патрон. Йому два роки. Він - душа і талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і всюди. До речі, дуже любить сир, тому наші хлопці, при нагоді, балують його смаколиками", - зазначили в ДСНС.
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