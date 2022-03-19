Есть повреждения, есть разрушение, есть детонация боеприпасов.

Россия нанесла удары по подземному составе ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, передает УП.

"Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушение. Есть детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", - говорится в сообщении.

В то же время пока командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию относительно заявлений россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракентного вооружения России. Они применяют ракеты, которые летят две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности – это и крылатые ракеты, оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555.

Было заявление о" Кинжале", которым русские хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить".

В то же время, по словам местных жителей Делятина, сейчас ситуация в селе спокойная: "ни огня, ни дыма, ни воронок в селе не видно".

Напомним, 19 марта минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

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