В Україні створені не тільки табори, а й спеціальний правоохоронний орган.

У нашій країні вже створені табори, в яких будуть утримувати полонених "орків"

Про те, що в Україні запрацювали спеціальні табори для військовополонених армії РФ, в інтерв'ю виданню " BBC ", розповіла генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

За словами Венедиктової, уряд пропрацював створення цих таборів, оскільки подібні заходи вказані в "Женевській конвенції". Також, що стосується російських полонених - вони отримують належну медичну допомогу, майже на такому ж рівні, який виявляється нашим військовослужбовцям.

Таким чином, Україна проявляє себе як справжня цивілізована країна, що дає відсіч російській агресії, але сама не є жорстоким агресором.

Венедиктова уточнила - всі питання, що стосуються спеціальних військових таборів були спочатку відпрацьовані, і тільки потім перейшли до підписання спільного наказу Міноборони, МВС і подібних відомств.

Крім того, питаннями щодо військовополонених РФ, зараз зайнятий особлива, тільки створена правоохоронна структура - "військова служба правопорядку".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як відбуватиметься відновлення України після війни.

Також раніше ми інформували про те, що, навіщо насправді в армію РФ мобілізують чоловіків з ОРДЛО.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Подоляк розповів, чому домовитися про мир з РФ зможуть тільки через "кілька тижнів".