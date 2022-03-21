Так, согласно новым данным Генштаба ВСУ, потери личного состава врага ориентировочно составили около 15 тысяч человек, пишет Politeka.net.

По технике данные на момент утра 21 марта следующие:

танков ‒ 498 ед,

боевых бронированных машин-1535 ЕД,

артиллерийских систем-240 ЕД,

РСЗО-80 ЕД,

средства ПВО - 45 ЕД,

самолетов - 97 ЕД,

вертолетов – 121 ед,

автомобильной техники - 969 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня-24.

Специальная техника-13.

Напомним, после того, как русским войскам не удалось добиться быстрой победы над Украиной Кремль переходит к новой стратегии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что первоначальными целями Путина был, в том числе, захват Киева в течение нескольких дней и замена правительства пророссийским режимом. Однако ничего из этого не удалось.

Новая тактика заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия пытается обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.

Путин продолжит свое военное давление, включая обстрелы городов, рассчитывая, что это заставит президента Зеленского согласиться на его требования.

Напомним, на заводе "Сумыхимпром" утечка аммиака: есть ли угроза для населения и что делать при отравлении

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