Як пише Politeka.net, українці 25-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Поки воїни успішно протистоять армії Росії, прокуратура розслідує військові злочини ворогів, які порушують міжнародні конвенції. Генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомила у своєму Твіттері, що не тільки Україна займається злочинами Росії.
"Вже 6 країн почали розслідування військових злочинів РФ: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб прискорити обмін інформацією та доказами", - написала Венедиктова.
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