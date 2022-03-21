Как пишет Politeka.net, украинцы уже 26-е сутки защищаются от российских оккупантов, которых Владимир Путин направил в Украину 24 февраля. Сегодня, 21 марта, россияне попытались нанести удар в Ровенской области. Но им это не удалось, так как ПВО сбило несколько ракет, о чем рассказал глава области Виталий Коваль.
"Враг продолжает бесноваться. Сегодня во время седьмой воздушной тревоги вечером в Ровенском районе зафиксированы четыре удара из воздуха. С тремя ракетами наши вооруженные силы справились. Четвертая... Возможные убытки и потери уточняются. Друзья, сохраняем спокойствие, холодный рассудок и верим в Вооруженные Силы Украины", - заявил глава области.
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