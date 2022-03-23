Украинские войска в очередной раз накрыли огнем армию РФ на аэродроме Чернобаевка под Херсоном

Таким образом, это уже девятый раз, сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«Вообще-то, девять. Сегодня ночью их крыли с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО Смерч, которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно, эта партия замолчала навсегда. Боекомплект к ним уничтожен, было ярко. Благодаря значительным запасам этого самого бк, концерт был с прекрасной подсветкой и множеством возгораний.

Самой техники на аэродроме намного меньше, чем раньше, но и то что было в значительной мере порублено от разрывов боеприпасов.

В полной мере можно утверждать про успешный выход очередной 9-й серии сериала «Чернобаевка»,» - сообщил Арестович.

Добавим, ранее издание NYT со ссылкой на спутниковые изображения Planet Labs сообщило, что Россия вывела большую часть своих вертолетов с аэродрома в Чернобаевке.

Отмечалось, что это может быть красноречивым признаком российских военных неудач на юге Украины. Как сообщало издание, контроль над Херсоном необходим для доминирования на юге в целом.

Как сообщала Politeka, силы ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам на Луганщине.

Также, напомним, что оккупанты вновь открыли огонь по Киеву, есть пострадавшие.

Кроме того Politeka писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники: детали нового инцидента в Чернобаевке.