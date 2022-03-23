Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Міноборони України. Удар був такої сили, що ворогу ще довго не вдасться загасити пожежу.

«На цьому відео неймовірно гарно палає, детонує і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині.

Тут і боєприпаси до стрілецької зброї, тут і артилерійські снаряди і багато іншого.

Найбільше гріє душу те, що ця краса уже відбувається протягом двох годин, а це означає, що там ще горіти і горіти», - йдеться у коментарі Міноборони до опублікованого відео.

Додамо, згідно з новими даними на ранок 23 березня, за попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет). Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет.

На території російської федерації продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим хто вже має бойовий досвід.

На території білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади російській федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між республікою білорусь та Україною.

Водночас, за наявною інформацією, по території республіки білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Нагадаємо, Лукашенко міг обдурити главу Кремля, в МВС України розкрили подробиці.

Як писала Politeka.net, зірка "Динамо" і збірної України звернувся до Путіна, і розповів, що готовий з ним зробити.

Також Politeka.net писала, що окупанти запустили ракету і потрапили в свою колону техніки.