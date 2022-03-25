Генштаб Минобороны и разведывательное сообщество Украины отмечают крайне низкое морально-волевое состояние российских войск, которые на многих участках перешли к обороне.

Об этом, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, у России также возникли проблемы с резервами - многие военнослужащие отказываются ехать в Украину. И для этого есть несколько причин.

«Это и огромные потери, которые они несут. И так, в частности батальйонно-тактическая группа 200-й... неудачное название... отдельная мотострелковая бригада, которая принимала участие в «спецоперации» на территории Украины, понесла значительные потери в живой силе. Из 648-ми военнослужащих, которых было отправлено, погибло 645. Осталось только три, два из них ранены», - сообщил Арестович.

Также Арестович рассказал, что противник снизил количество ракетных ударов.

«В течение суток он практически избегал применения пилотируемой авиации и перешел к применению БПЛА для ведения разведки. Но воздушные силы и армейское ПВО ВСУ уничтожает их и уничтожили в течение суток несколько таких аппаратов. Включая крылатые ракеты», - сообщил Арестович.

Напомним, российские военные все чаще переходят на сторону Украины, чтобы принять участие в борьбе против диктаторской власти РФ. Об этом рассказали в украинской разведке.

Согласно сообщению, все больше российских военнослужащих не только отказываются принимать участие в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина.

Напомним, у военных РФ начались новые проблемы, данные разведки.

Также Politeka.net писала, что авиация ВСУ нанесла удар по скоплениям войск врага.

Кроме того Politeka.net сообщала, что на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.