Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Так, згідно з даними розвідки, після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті передбачена, а, зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо.
Так, відомо, що в тимчасово окупованому Криму після виплати «відряджувальних» тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано.
Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.
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Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських «ПВК», констатують в українські розвідці.
Повідомляється, що серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних «соціальних гарантій».
Нагадаємо, контратаки дозволили ЗСУ деокупувати міста та зайняти оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Британії, опублікованому на офіційній сторінці міністерства в Twitter.
Зазначається, що українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська північно-західним напрямком від Києва до аеродрому Гостомель.
Також повідомлялось, що авіація ЗСУ завдала удару по скупченнях військ ворога.
Крім того, як писала Politeka.net, ЗМІ повідомили про смерть Жириновського.