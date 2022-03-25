Російські військові все частіше переходять на бік України, щоб взяти участь у боротьбі проти диктаторської влади РФ.

Про це, як пише Politeka.net, заявляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Згідно з повідомленням, дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна.

Додамо, що ГУР МО України також здобуло список військовослужбовців 50-го самохідного артилерійського полку 42 мотострілецької дивізії (в/ч 53185), що скоюють воєнні злочини проти народу України.

«Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності», - попередили розвідники, опублікувавши список окупантів.

Тим часом у розвідці Британії повідомили, що контратаки дозволили ЗСУ деокупувати міста та зайняти оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва.

В Міноборни Британії зазначили, що українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська північно-західним напрямком від Києва до аеродрому Гостомель.

На півдні України російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв і рухатися на захід у бік Одеси, але їхнє просування уповільнюється через проблеми з логістикою та опором України.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ оголосили втрати окупантів за місяць, цифри зашкалюють.

Також Politeka.net писала, що авіація ЗСУ нанесла удар по скупченнях військ ворога.

Крім того, Politeka.net повідомляла, що Україна втратила Героя, який захищав країну з неба.