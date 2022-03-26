Как пишет Politeka.net, украинцы уже 31-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Сегодня, 26 марта, враг снова использовал множество ракет, обстреливая украинские города. Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко рассказал об успешном отражении одной из атак оккупационных войск. Об этом губернатор сообщил в своем тг-канале.

"По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО была сбита БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. В настоящее время информация уточняется. Сообщим впоследствии", - сообщил Погуляйко.

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