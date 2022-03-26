Как пишет Politeka.net, украинцы уже 31-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Украинцам удается также перехватывать множество разговоров россиян. Один из таких разговоров опубликовал ТГ-канал "Оперативный ВСУ". На нем оккупант признался, что украинцы живут лучше россиян.

"Тут они живут лучше чем мы, во все фирменное одеты. Гражданские в кроссовках неплохо двигаются. Ремонты, я прикинул, сколько мне вот так свою квартиру обставить, мне нужно одному еще лет 10 не пить, не курить и есть в столовой общественной. И при этом смотришь, вскрываем то все, по трое, по четверо детей, по двое минимум. А тут с двумя детьми попробуй так хату обставить", - рассказывал оккупант своей собеседнице.

Напомним, под Киевом активизировались диверсанты, что известно

Также Politeka сообщала, что Байден рассказал, что будет с экономикой России

А еще Politeka писала, что Тростянец освобожден на Сумщине: украинские защитники показали, как выглядит город после оккупантов



