По данным западной разведки, командир российской 37-й мотострелковой бригады был убит подчиненным.

Подтверждается, что солдат на бронетранспортере наехал на него, офицер получил серьезные повреждения ног и умер в госпитале.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на «западных официальных лиц».

Ранее об этом случае сообщал украинский журналист Роман Цимбалюк, по информации которого один из российских военных возмутился гибелью сослуживцев и решил отомстить бездарному командиру. Полковник Медведев был отправилен в белорусский госпиталь.

«Мы полагаем, что командир бригады был убит своими солдатами вследствие масштабов потерь, понесенных его бригадой. Мы считаем, что он был убит своими солдатами преднамеренно. Мы считаем, что его сбили собственные войска», - сообщает источник.

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