Оккупанты продолжают нести большие потери на войне против Украины.
Поэтому в качестве подкрепления агрессор решил перебросить в нашу страну призывников 2004 года рождения.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram, опубликовав соответствующий документ. Речь идет о жителях Курской, Брянской и Белгородской областей РФ, которые граничат с Украиной.
Призывников, которым всего по 17-18 лет, планируют перебросить к остальным оккупантам уже после 11 апреля.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
О захвате Киева, Харькова и Одессы речи больше нет: оккупанты из-за провала поменяли цель
У рф возникли проблемы с финансированием войны в Украине: начали собирать "дань" с населения
Под Киевом произошел очередной ракетный удар по нефтебазе, жителей просят быть дома: какая опасность грозит
Украинцы получат пенсии раньше срока в шести областях: названа дата
Напомним, под Киевом активизировались диверсанты, что известно.
Также Politeka сообщала, что Байден рассказал, что будет с экономикой России
А еще Politeka писала, что Тростянец освобожден на Сумщине: украинские защитники показали, как выглядит город после оккупантов