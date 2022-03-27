Оккупанты продолжают нести большие потери на войне против Украины.

Поэтому в качестве подкрепления агрессор решил перебросить в нашу страну призывников 2004 года рождения.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram, опубликовав соответствующий документ. Речь идет о жителях Курской, Брянской и Белгородской областей РФ, которые граничат с Украиной.

Призывников, которым всего по 17-18 лет, планируют перебросить к остальным оккупантам уже после 11 апреля.

Напомним, под Киевом активизировались диверсанты, что известно.

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