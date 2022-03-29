С территории Республики Беларусь истребителем оккупантов было выпущено две ракеты типа «Х», которые летели в направлении Львова.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение воздушного командования «Запад».

«Обслугами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра. Кроме того, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта враг нанес ракетные удары по Волынской области. Все ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Добавим, согласно сообщению Генштаба ВСУ, защитники из воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей - 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА различных типов и 2 крылатые ракеты.

Кроме того сообщалось, что российские оккупанты продолжают перемещать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа, а до города Калинковичи в Белоруссии свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".

Между тем в Пентагоне сообщили, что Россия использовала против Украины более 1370 ракет.

Напомним, оккупанты ударили по Николаеву, Виталий Ким показал, что осталось от его кабинета.

Также Politeka.net писала, что во Львове, куда прилетело четыре ракеты, задержали корректировщиков огня

Кроме того Politeka.net писала, что в Сети появилось видео, как на улицах Мариуполя расстреляли танк врага.