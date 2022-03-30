Российские захватчики уничтожили продуктовый склад под Киевом, в котором, помимо продуктов, хранились и другие товары.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины, площадь масштабного пожара составила 20 тыс. кв. м. Кроме продуктов питания на складе также хранилась бытовая химия и другие товары. В Сети уже появились кадры с места, на которых можно увидеть, что помещение и товары уничтожены полностью.

Отметим, в то же время ровенские спасатели уже более полутора суток тушат пожар после ракетного удара по нефтебазе, который был нанесен в понедельник вечером.

Добавим, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Путин не первый, кто умышленно использует продовольствие как оружие против украинского народа.

"Идеологический апостол Москвы Сталин убил миллионы украинцев 90 лет назад во время искусственно организованного Большого голода. Неудивительно, что Путин, который чтит Сталина как своего праотца, прибегает к той же практике", — отметил дипломат.

Кислица напомнил, что только за последние дни окккупанты разбомбили топливные склады во Львове, Дубно, Луцке и Ровно, обстреляли ракетами сельскохозяйственное предприятие в Днепре.

Тем временем, согласно отчету ООН, уже почти половина украинцев начинает беспокоиться о нехватке продуктов. Более того – уже каждый пятый украинец столкнулся в признаками голода.

В отчете также отметили, что украинцы вынуждены сокращать свои порции и количество приемов пищи, а также отказываются от еды в пользу своих детей.

Напомним, в разведке Британии сообщили, как изменилась ситуация на украинском фронте.

Также Politeka.net писала, что оккупанты обстреляли мирные кварталы Лисичанска, когда большинство людей еще спали.

Кроме того Politeka.net сообщала, на что, по словам Алексея Арестовича, влияют переговоры с Россией.