Российские захватчики, провалив блицкриг, перешли к осуществлению еще одного замысла.

Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал постоянный представитель Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН.

По его словам, план российских войск заключается в создании гуманитарной катастрофы с той целью, чтобы заставить Украину капитулировать.

«Путин — не первый диктатор, использующий продовольствие как оружие против украинского народа. Сталин убил миллионы украинцев 90 лет назад во время искусственно организованного большого голода», — заявил Кислица.

Добавим, что в Украине на данный момент сформирован стратегический запас продуктов на несколько лет. Об этом ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Государство предоставило аграриям средства на закупку всего, что нужно для этого. Кредиты под 0%. Гарантии страны перед банками. Горючее, удобрения, семена. Всё это есть. Помогаем аграриям также с экспортом и сейчас активно расширяем это направление, ведь страна должна зарабатывать», — сказал он.

Отметим, что ранее секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил угрозу глобального продовольственного кризиса.

«Бомбят житницу, которая кормит страны «третьего мира»… Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить массовый голод и крах мировой продовольственной системы», - заявил Гутерреш в середине марта.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты перебрасывают в Украину бойцов из Осетии и Абхазии.

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