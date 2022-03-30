Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал постоянный представитель Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН.
По его словам, план российских войск заключается в создании гуманитарной катастрофы с той целью, чтобы заставить Украину капитулировать.
«Путин — не первый диктатор, использующий продовольствие как оружие против украинского народа. Сталин убил миллионы украинцев 90 лет назад во время искусственно организованного большого голода», — заявил Кислица.
Добавим, что в Украине на данный момент сформирован стратегический запас продуктов на несколько лет. Об этом ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
В Беларуси засняли колонны разбитой техники рф, кадры: "Погрузили на платформы"
Россия стянула к границе боевую технику: «Больше, чем было перед вторжением 24 февраля»
Мэр Балаклеи на Харьковщине теперь сотрудничает с оккупантами: какое наказание ему грозит
У россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии
«Государство предоставило аграриям средства на закупку всего, что нужно для этого. Кредиты под 0%. Гарантии страны перед банками. Горючее, удобрения, семена. Всё это есть. Помогаем аграриям также с экспортом и сейчас активно расширяем это направление, ведь страна должна зарабатывать», — сказал он.
Отметим, что ранее секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил угрозу глобального продовольственного кризиса.
«Бомбят житницу, которая кормит страны «третьего мира»… Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить массовый голод и крах мировой продовольственной системы», - заявил Гутерреш в середине марта.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты перебрасывают в Украину бойцов из Осетии и Абхазии.
Также Politeka.net писала, что Британия наказала российского бизнесмена за связи с президентом-агрессором.
Кроме того Politeka.net сообщала, что муж Марички Падалко наконец вышел на связь из разбомбленного города под Киевом.