Об этом, как передает Politeka.net, свидетельствуют данные британской разведки, озвученные на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Так, согласно сообщению, россияне продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.
Также в разведке констатируют, что несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары продолжаются.
Не прекращаются тяжелые бои и в Мариуполе. В британской разведке этот многострадальный город называют ключевой целью российских войск.
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«Однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мэра Ирпеня, который расположен недалеко от Киева, Александр Маркушин сообщил, что в городе погибли около 200—300 гражданских и до полусотни военных и бойцов ТрО.
«Точной информации о количестве погибших гражданских граждан в Ирпене еще нет, но приблизительные цифры – 200-300 человек. Многие похоронены во дворах и парках, многие находятся под завалами домов и объектов инфраструктуры. Разрушены примерно 50% города. Точное количество погибших мы сможем назвать после разбора завалов», – сказал Маркушин, назвав Ирпень городом-героем.
«Мы наш маленький город отвоевали, не отдали. Наш маленький город – Герой, мы не дали врагам пройти в Киев», - сказал Маркушин.
Добавим, ранее Маркушин предупредил жителей, что возвращаться в город пока очень опасно.
Напомним, в Сети появились кадры с места расстрела волонтеров под Черниговом.
Также Politeka.net сообщала, что в МВД опровергли отвод российских войск под Киевом.
Кроме того Politeka.net писала, что дорогу под Киевом напичкали минами.