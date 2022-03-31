В пригородах украинской столицы могут развернуться ожесточенные бои уже в ближайшие дни.

Об этом, как передает Politeka.net, свидетельствуют данные британской разведки, озвученные на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Так, согласно сообщению, россияне продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

Также в разведке констатируют, что несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары продолжаются.

Не прекращаются тяжелые бои и в Мариуполе. В британской разведке этот многострадальный город называют ключевой целью российских войск.

«Однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэра Ирпеня, который расположен недалеко от Киева, Александр Маркушин сообщил, что в городе погибли около 200—300 гражданских и до полусотни военных и бойцов ТрО.

«Точной информации о количестве погибших гражданских граждан в Ирпене еще нет, но приблизительные цифры – 200-300 человек. Многие похоронены во дворах и парках, многие находятся под завалами домов и объектов инфраструктуры. Разрушены примерно 50% города. Точное количество погибших мы сможем назвать после разбора завалов», – сказал Маркушин, назвав Ирпень городом-героем.

«Мы наш маленький город отвоевали, не отдали. Наш маленький город – Герой, мы не дали врагам пройти в Киев», - сказал Маркушин.

Добавим, ранее Маркушин предупредил жителей, что возвращаться в город пока очень опасно.

Напомним, в Сети появились кадры с места расстрела волонтеров под Черниговом.

Также Politeka.net сообщала, что в МВД опровергли отвод российских войск под Киевом.

Кроме того Politeka.net писала, что дорогу под Киевом напичкали минами.