В эфире всеукраинского телемарафона советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что пока нет уменьшения военной активности и под Киевом. По его словам, фактически всю ночь было слышно боевые действия на территории Приирпенья.
"Всю ночь в Киевской области на территории возле Ирпеня велись боевые действия. Поэтому пока говорить о том, что россияне уменьшают интенсивность боевых действий на Киевском и Черниговском направлении, не приходится", - заявил Денисенко.
Отметим, что ранее появилась информация о том, что якобы российские войска отступают по киевскому и черниговскому направлению. Однако, по мнению советника главы МВД, это больше похоже на ротацию или перегруппировку сил.
"Можно говорить о том, что определенные части и техника выходят на территорию Беларуси. Это больше похоже на ротацию и зализывание ран, чем на реальную приостановку боевых действий", — подытожил Денисенко.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Оккупанты тащат в Украину бойцов из Осетии и Абхазии: в Генштабе ВСУ назвали их количество
Из Беларуси запустили ракеты по Львову: "Были вовремя обнаружены и..."
"Прошу помолиться за души": найдены тела родителей дирижера Львовской оперы, детали трагедии
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Напомним, В разведке Британии раскрыли, как изменилась ситуация на передовой.
Как сообщала Politeka, Не замедлят войну и не отменят: Арестович доступно объяснил, на что влияют переговоры с РФ.
Также Politeka писала, что Оккупанты открыли огонь по спящим людям, идет спасательная операция: "Завалов очень много".