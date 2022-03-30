На днях появилась информация о том, что российские войска начали отступать в киевском направлении, теперь это опровергли.

В эфире всеукраинского телемарафона советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что пока нет уменьшения военной активности и под Киевом. По его словам, фактически всю ночь было слышно боевые действия на территории Приирпенья.

"Всю ночь в Киевской области на территории возле Ирпеня велись боевые действия. Поэтому пока говорить о том, что россияне уменьшают интенсивность боевых действий на Киевском и Черниговском направлении, не приходится", - заявил Денисенко.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что якобы российские войска отступают по киевскому и черниговскому направлению. Однако, по мнению советника главы МВД, это больше похоже на ротацию или перегруппировку сил.

"Можно говорить о том, что определенные части и техника выходят на территорию Беларуси. Это больше похоже на ротацию и зализывание ран, чем на реальную приостановку боевых действий", — подытожил Денисенко.

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