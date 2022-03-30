Об этом сообщает телеграмм-канал отдельного отряда специального назначения "Азов" 30 марта.

"Борьба за украинский Мариуполь продолжается. Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единицы вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ рф», - говорится в сообщении.

30 марта телекомпания CNN опубликовала новые спутниковые снимки разрушенного российскими оккупантами Мариуполя, которые сделала компания Maxar Technologies.

"Целые кварталы в центре Мариуполя были уничтожены. Уровень разрушений ранее невиданный в окруженном украинском городе", – отметили в сообщении.

Изображения подтверждают данные сенсорных спутников NASA о том, что по Мариуполю нанесли десятки ударов.

Также сегодня президент россии владимир путин заявил, что обстрелы осажденного украинского города Мариуполя прекратятся лишь после капитуляции украинских войск.

Такое заявление он сделал во время часового телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник вечером, говорится в заявлении кремля.

Напомним, в Донецкой области оккупанты снова обстреляли мирных жителей запрещенным оружием: в городах десятки возгораний

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