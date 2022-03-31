Оккупанты из российской базы в Абхазии вторглись на украинскую землю и были ликвидированы.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток", пишет Politeka.net.

Украинские защитники иронизируют, что оккупанты получили купоны на СПА-процедуры в аду.

Согласно сообщению, российские войска имеют большие кадровые проблемы.

«Мобилизация пушечного мяса из числа собственных граждан провалилась, а сами россияне массово пишут рапорты на увольнение из рядов армии оккупанта. Это и неудивительно, они уже знают, чем закончится путинская авантюра. Впрочем, россия велика, и там всегда найдутся обманутые пропагандой «zombi» - констатируют украинские защитники.

В результате вчерашних боев воины Украины уничтожили представителей подразделений с 7-й военной базы, которая дислоцируется на территории самопровозглашенной абхазской республики.

Подобная участь ждет и других оккупантов, - уверяют бойцы ВСУ:

«Не волнуйтесь, все получат свои купоны со скидкой от ВСУ. Тем более что вас там уже ждут кадыровцы, крымские предатели и еще много решистского хлама»

Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что с целью комплектования вооруженных сил рф, с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

Напомним, в Донецкой области оккупанты применили фосфорные снаряды, глава ОГА раскрыл подробности.

Также сообщалось, что воины ВСУ накрыли артиллерией штаб кадыровцев.

Кроме того Politeka.net писала, что появились кадрі с места расстрела волонтеров под Черниговом.