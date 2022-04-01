Оккупанты массово похищают жителей Херсона и увозят их в неизвестном направлении. Предположительно, они приходят в дома активистов, журналистов, участников войны и местных депутатов по заранее составленным спискам. Информацию об этом опубликовали в телеграмм-канале Nexta, а также добавили скриншот поста жительницы, в котором она рассказывает о ситуации во временно оккупированном городе.

"ХЕРСОНУ НУЖНА НАША ПОДДЕРЖКА. Поговорила с мэром Херсона Игорем Колыхаевым. Ситуация в городе сложная. Людей запугивают. Уже похищено более 100 горожан – активистов, участников войны, местных журналистов и депутатов. У россиян списки жителей и их адреса, дома мародерят. Поэтому митингов сейчас нет, но люди собираются на субботники.

И еще очень нужна наша поддержка. Они уже почти месяц в оккупации, и им очень сложно держаться. Пожаловался, что нет того внимания к Херсону, которое было в начале. Потому предлагаю поддержать украинский город Херсон. Напишите пост, что #Херсон_це_Україна, поделитесь воспоминаниями о городе, опубликуйте фото с их митингов. Что угодно. Должны держаться вместе", - говорится в посте.

Напомним, Для оккупантов придумали новую басню: в Украине хотят 9 мая провести "парад победы".

Как сообщала Politeka, Оккупанты задумали провести новый "референдум" в украинском городе: названа дата.

Также Politeka писала, что Глава Днепропетровского облсовета рассказал о ситуации в регионе: "В течении дня...".