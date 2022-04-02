Украинские войска освободили от российских кафиров город Буча в Киевской области. Это произошло 31 марта. Бойцы ВСУ отправились по городу, чтобы проверить дома и улицы. В одном из дворов они обнаружили тела расстрелянных местных жителей.
Об этом сообщает Obozrevatel ссылаясь на сообщения местных жителей.
"Освобождена Буча, мирные жители со связанными руками были расстреляны. Это геноцид, не иначе", – говорится в сообщении.
Оккупанты творят такое с мирными жителями не впервый раз. Так, в городе Тростянец Сумской области после освобождения от оккупантов также обнаружили тела замученных мирных жителей.
Напомним, найдено тело известного фотожурналиста, исчезнувшего под Киевом.
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Как сообщала Politeka, в Киеве назвали районы, напичканные взрывоопасными предметами.
Также Politeka писала о том, что воины ССО уничтожили снабжение российских войск.