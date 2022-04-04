Прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту (ст. 438 УК). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

В Боромле Сумской области российско-оккупационные войска пытали и убили марафонца из Книги рекордов Украины Сергея Проневича. Об этом сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"Как и всех людей, меня ошеломила страшная весть о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли, через неделю после исчезновения. Невероятно трудно об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич... надежда нации растоптанная грязным сапогом", — написала она.

В Национальный реестр рекордов в 2019 году был внесен его рекорд — в полной военной амуниции Сергей пробежал марафонскую дистанцию за 4 часа 36 минут.

Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.

Как сообщала Politeka, от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.

Также Politeka писала, что в боях за Украину пал военный, который прошел Иловайск и Дебальцево.