Федерация бокса Украины сообщила на своей страничке в Facebook про гибель боксера из Черниговщины.
Так, в бою с российскими оккупантами погиб украинский боксер Юрий Ворона. Сердце 25-летнего спортсмена, который после начала войны оборонял родную Черниговскую область от захватчиков, перестало биться под селом Лукашевка.
Смерть боксера подтвердили в Черниговской федерации, рассказав, что 25-летний Юрий погиб еще в самом начале войны, и все эти недели, пока Черниговщина частично находилась в оккупации, считался пропавшим. Однако после освобождения области тело парня было найдено.
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"Погиб в самом начале войны с россией... Под Лукашевкой. Нашли только сегодня. Юра, ты всегда в наших сердцах. 25 лет... Жизнь только начиналась", – сообщили представители федерации.
Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.
Как сообщала Politeka, от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.
Также Politeka писала, что в боях за Украину пал военный, который прошел Иловайск и Дебальцево.