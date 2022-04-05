Федерация бокса Украины сообщила на своей страничке в Facebook про гибель боксера из Черниговщины.

Так, в бою с российскими оккупантами погиб украинский боксер Юрий Ворона. Сердце 25-летнего спортсмена, который после начала войны оборонял родную Черниговскую область от захватчиков, перестало биться под селом Лукашевка.

Смерть боксера подтвердили в Черниговской федерации, рассказав, что 25-летний Юрий погиб еще в самом начале войны, и все эти недели, пока Черниговщина частично находилась в оккупации, считался пропавшим. Однако после освобождения области тело парня было найдено.

"Погиб в самом начале войны с россией... Под Лукашевкой. Нашли только сегодня. Юра, ты всегда в наших сердцах. 25 лет... Жизнь только начиналась", – сообщили представители федерации.



Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.

Как сообщала Politeka, от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.

Также Politeka писала, что в боях за Украину пал военный, который прошел Иловайск и Дебальцево.