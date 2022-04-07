Украинские воины продолжают бои за Город-герой Мариуполь, отдавая за него свои жизни. В Мариуполе погиб военный из полка "Азов" Ярослав "Махач" Бригинец. На момент смерти ему было всего 20 лет.
Об этом в Instagram рассказал его побратим.
Молодой парень погиб, когда вытаскивал друзей попавший под обстрел российских оккупантов.
"Ты всегда дрался до конца... Вытаскивал друзей попавших под обстрел. Однажды в разговоре ты сказал что не хочешь, чтобы тебя оплакивали и скорбели, если что-то случится... Мы не будем плакать брат, мы будем мстить! Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя", - написал о Ярославе побратим.
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Ярослав Бригинец родился в 2002 году. 13 февраля 2021 года боец участвовал в турнире по боксу в Мариуполе и занял первое место.
Это мероприятие традиционно ежегодно организует полк "Азов", чтобы отдать честь одиннадцати азовцам, погибшим во время Павлополь-Широкинской наступательной операции 2015 года.
Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.
Как сообщала Politeka, от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.
Также Politeka писала, что в боях за Украину пал военный, который прошел Иловайск и Дебальцево.