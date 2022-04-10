Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в комментарии западному СМИ рассказала, сколько украинцев погибли в Киевской области в результате российского вторжения в Украину.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 46-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Недавно удалось освободить полностью Киевскую область от российских оккупантов. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в комментарии для Sky News рассказала, сколько на текущий момент погибших украинцев обнаружили в Киевской области, передает "Суспільне".

"На сегодняшнее утро у нас 1222 погибших только в Киевской области. Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины, – это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это исправить", - сказала в эфире Венедиктова.

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