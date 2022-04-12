Харьковчанину, который обманывал граждан, пытавшихся эвакуироваться, сообщили о подозрении по факту мошенничества.

Он обманул более 10 человек, которые перечислили ему около 230 тыс. грн, сообщили в Офисе генерального прокурора 12 апреля.

"С 24 февраля по 10 апреля мужчина находил в мессенджерах объявления от граждан, которые искали перевозчиков. Он представлялся волонтером и предлагал помощь в перевозке людей, в частности с временно оккупированных территорий, за денежное вознаграждение якобы на топливо. За свои услуги подозреваемый просил перевести предоплату на банковскую карту, после чего переставал выходить на связь", - говорится в сообщении.

Сейчас к подозреваемому применили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, украинцев предупредили о новом виде мошенничества: как наживаются на людях, у которых пропали родственники.

Также сообщалось, НБУ предупредил украинцев о новой схеме мошенников, как выманивают деньги.

Politeka сообщала, что у украинцев выманивают деньги под видом помощи военным: как распознать мошенников.





