Харьковчанину, который обманывал граждан, пытавшихся эвакуироваться, сообщили о подозрении по факту мошенничества.
Он обманул более 10 человек, которые перечислили ему около 230 тыс. грн, сообщили в Офисе генерального прокурора 12 апреля.
"С 24 февраля по 10 апреля мужчина находил в мессенджерах объявления от граждан, которые искали перевозчиков. Он представлялся волонтером и предлагал помощь в перевозке людей, в частности с временно оккупированных территорий, за денежное вознаграждение якобы на топливо. За свои услуги подозреваемый просил перевести предоплату на банковскую карту, после чего переставал выходить на связь", - говорится в сообщении.
Сейчас к подозреваемому применили меру пресечения в виде содержания под стражей.
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