Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя французских вооруженных сил полковника Паскаля Ланни.

«В течение следующих нескольких дней, дней 10 или около того, Россия может возобновить свои усилия, начав широкомасштабное наступление на востоке и юге, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области [...] или даже продвинуться до Днепра [реки], если это позволят возможности», — сказал Ланни журналистам.

Полковник также констатировал, что российские силы наносили удары с воздуха и бомбили территорию Украины не только «для того, чтобы ослабить слаженность украинской системы обороны, но и для того, чтобы нарушить украинские логистические перемещения и возможности». Именно с этой целью, заявил Ланни, россияне уничтожили аэропорт Днепра.

Добавим, ранее в британской разведке заявили, что битва за Донбасс близится к точке кипения.

Так, согласно данным Минобороны Великобритании, оккупанты продолжали вывод войск из Беларуси для их переброса на Восток Украины. Отмечалось, что эскалация военных действий на Донбассе произойдет в течение ближайших 2-3 недель.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что у России закончились боеспособные солдаты, которых можно привлечь в Украине.

«На месте российских командиров, я бы придержал второй эшелон военных. Неизвестно, как все обернется. Вдруг мы начнем наступать (на Донбассе – ред.), надо будет отбиваться, а чем они будут отбиваться. Это последние солдаты "великой России" и больше нет. Россия пуста. И сейчас два одиноких моджахеда захотят захватить Россию, они ее возьмут полностью, дойдут, куда захотят. Русские солдаты либо здесь, либо на границе, либо в земле", - пояснял советник главы ОП.

Напомним, согласно данным Генштаба ЗСУ, мобилизация в "ДНР" провалилась.

Также сообщалось, что украинские защитники нанесли новый удар по аэродрому в Чернобаевке.

Кроме того Politeka.net писала, что россияне стянули в Украину мобильные крематории для уничтожения джоказательств своих военных преступлений.