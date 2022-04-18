Российские оккупанты пытаются бунтовать из-за низких зарплат за участие в войне против Украины.

Запись перехвата нового телефонного разговора одного из российских военных с женой появилась на Youtube-канале советника министра внутренних дел Антона Геращенко. В опубликованном разговоре можно услышать, как супруга оккупанта жалуется на то, что ему и его сослуживцам мало платят за убийства украинцев и разрушение нашей страны.

В ответ на это военный отмечает, что ему сейчас главное просто вернуться домой.

«Я говорю, хоть бы домой вернулись х*й бы с этими деньгами, они бл*дь за деньги переживают», - пожаловался оккупант.

В то же время военный признал, что его сослуживцы также недовольны зарплатами. Также многие стараются всеми силами избежать отправки на фронт.

«Этих говорят несколько человек арестовали. 9 человек, это как зачинщиков, не знаю. С построения Эльфат говорит увезли, там в основном старшие сержанты… хоть кто-то в часть приехал, понимаешь, а кто-то же, как мыши, по домам попрятались», - рассказал оккупант.

Он добавил, что многие просто сбегают или прячутся, чтобы не воевать в Украине.

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