Оккупанты пошли в наступление в Запорожской области, однако украинские военные готовы их встречать.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Чиновник утверждает, что группировка российских военных численностью около 10 тысяч человек начала продвижение в южном направлении в Запорожской области. Сейчас они движутся в направлении Гуляйполя. По словам Арестовича, оккупанты зашли в два-три населенных пункта, однако ВСУ знают об их планах и готовы к ним.

«Мы ждали этого дня... Наконец-то поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Движутся они аккуратненько, ротной тактической группой, проползая от населенного пункта... Пока в первые два-три зашли, но наконец-то обозначили какое-то движение», - рассказал Арестович.

Стоит отметить, что в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 18 апреля также сообщалось о наступательных действиях оккупантов на Запорожском направлении. Впрочем, это не первая попытка наступления россиян на этом направлении. Так, 8 апреля сообщалось, что оккупанты усилили свое присутствие на Пологовском направлении, однако понесли потери под натиском ВСУ.

Напомним, оккупанты намеренно размещали свою технику во дворах жителей.

Как сообщала Politeka, оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА.

Также Politeka писала, что мэр Мелитополя рассказал о похищении людей и разграбленной гуманитарке.