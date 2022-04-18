Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
Чиновник утверждает, что группировка российских военных численностью около 10 тысяч человек начала продвижение в южном направлении в Запорожской области. Сейчас они движутся в направлении Гуляйполя. По словам Арестовича, оккупанты зашли в два-три населенных пункта, однако ВСУ знают об их планах и готовы к ним.
«Мы ждали этого дня... Наконец-то поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Движутся они аккуратненько, ротной тактической группой, проползая от населенного пункта... Пока в первые два-три зашли, но наконец-то обозначили какое-то движение», - рассказал Арестович.
Стоит отметить, что в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 18 апреля также сообщалось о наступательных действиях оккупантов на Запорожском направлении. Впрочем, это не первая попытка наступления россиян на этом направлении. Так, 8 апреля сообщалось, что оккупанты усилили свое присутствие на Пологовском направлении, однако понесли потери под натиском ВСУ.
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Напомним, оккупанты намеренно размещали свою технику во дворах жителей.
Как сообщала Politeka, оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА.
Также Politeka писала, что мэр Мелитополя рассказал о похищении людей и разграбленной гуманитарке.